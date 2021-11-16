İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2021 Salı / 11 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,318
  • EURO
    11,7011
  • ALTIN
    613.329
  • BIST100
    1685.6
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jonathan Woodgate: Jadon Sancho olağanüstü bir yetenek
Spor

Jonathan Woodgate: Jadon Sancho olağanüstü bir yetenek

İngiltere 1. Lig ekiplerinden Middlesbrough'un teknik direktörü Jonathan Woodgate, Manchester United forması giyen Jadon Sancho hakkında açıklamalarda bulundu.

16 Kasım 2021 Salı 20:44 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 20:44
ABONE OL

Middlesbrough Teknik Direktörü Jonathan Woodgate, Manchester United'ın hücum oyuncusu Jadon Sancho için konuştu.

Sancho'nun Liverpool'a transfer olması halinde farklı bir şekilde oynayacağını söyleyen Woodgate, "Sancho, Manchester United ile anlaştığından beri işler iyi gitmedi. Bunu, Manchester United'ın oyun stiline bağlıyorum. Bu stil, Sancho'ya uymuyor. Sancho olağanüstü bir yetenek; onun güçlü yönlerini kullanırsan, en iyi performansını sergileyecektir. Eğer Liverpool'a transfer olsaydı tamamen farklı bir oyuncu kimliğine bürünürdü, eminim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Manchester United formasıyla 13 resmi maça çıkan Sancho, gol ya da asist katkısı üretemedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.