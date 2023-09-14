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Spor

Jonjo Shelvey, Çaykur Rizespor'da

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey'i renklerine bağladığını açıkladı.

14 Eylül 2023 Perşembe 18:03 - Güncelleme:
Jonjo Shelvey, Çaykur Rizespor'da
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey'i renklerine bağladığını açıkladı.

Transfer döneminin son günlerine girerken Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor çarpıcı bir transfere imza attı.

Karadeniz ekibi, İngiliz Jonjo Shelvey'i 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki İngiliz merkez orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Newcastle United'dan Nottingham Forest'a transfer olan tecrübeli oyuncu, Forest formasıyla çıktığı 8 resmi maçta skor katkısı yapamadı.

  • Jonjo Shelvey
  • Rizespor transferi
  • Süper Lige katılım

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