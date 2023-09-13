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Spor

Jonjo Shelvey, Süper Lig'e geliyor

Türkiye'de transferin son günlerine girilirken Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, çarpıcı bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

13 Eylül 2023 Çarşamba 18:34 - Güncelleme:
Jonjo Shelvey, Süper Lig'e geliyor
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Çaykur Rizespor, Nottingham Forest'tan Jonjo Shelvey'i 1 yıllığına kiralamaya hazırlanıyor.

SHELVEY, RİZESPOR İÇİN GELİYOR

İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre; Çaykur Rizespor, Nottingham Forest'ın kadrosunda düşünmediği 31 yaşındaki İngiliz orta saha Jonjo Shelvey'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

KİRALIK TRANSFER

Haberde; Shelvey'in kısa süre içinde Türkiye'ye gideceği ve kiralık olarak Çaykur Rizespor'a katılmasının beklendiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Newcastle United'dan Nottingham Forest'a transfer olan tecrübeli oyuncu, Forest formasıyla çıktığı 8 resmi maçta skor katkısı yapamadı.

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