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Spor

Jordan Veretout: ''Galatasaray'ın TT Stadyumu en etkilendiğim stad''

Roma'nın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Jordan Veretout, Galatasaray'ın mabedi TT Stadyumunun oynadığı en güzel statlardan biri olduğunu söyledi

18 Mayıs 2020 Pazartesi 22:29 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 22:30
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U20 Turnuvası'nda Türkiye'de olduğunu belirten Veretout, "Galatasaray'ın Stadı'ndan bahsetmezsem olmaz. Harika bir stattı. Berbabeu ve Camp Nou'da da oynadım, bu statlar da güzeldi" dedi.

"BAŞAKŞEHİR'E ATTIĞIM PENALTI..."

Başakşehir'e UEFA Avrupa Ligi'nde attığı penaltı golüyle ilgili de konuşan Fransız futbolcu, "Top çok ağırlaşmamıştı ancak atmosfer çok iyiydi. Hakemin penaltıyı kullanmam için düdüğü çaldığını duymadım. Topa geldim ve şansıma gol oldu" ifadelerini kullandı.

Roma, 1 sezonluğuna kiraladığı Veretout'un bonservisini Fiorentina'dan 16 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

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