Jorge Jesus: 1-0'da olsa 5-4'de olsa, 10-9 da olsa önemi yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları:

"1-0'DA OLSA, 10-9'DA OLSA"

"En önemlisi maçı kazanmak. 1-0'da olsa 5-4'de olsa, 10-9 da olsa önemi yok. Önemli olan kazanmaktı. Kazanma hedefimizi aldık. Hedefi aldıktan sonra analizi yaparız."

"BUGÜN OFANSİF KALİTEYLE KAZANDIK"

"Normalde savunmada güvenli takımız. Son 4-5 maç gol yemedik ama bugün savunma hattı kaleci dahil iyi günümüzde değildik Önemli olan galip gelmekti ve bu gerçekleşti. Bugünkü maç defans güvenliğimizin örneği değildi. Bugünkü maçı ofansif kalitemizle kazandık. Şimdi yapmamız gereken şey işimize odaklanmak."

"FERDİ PLANLARIMIZ ETKİLEDİ"

"Ferdi bugün ilk 11'de oynayacaktı. O olmayınca planlarımız etkilendi. Rahatsızlıklarından ötürü değişiklikler yaptık. İyi durumda olduğunu düşünüyorum. Doktor değilim ama bir sıkıntı olmadan oynayacaktır. Kendisi kaliteli bir oyuncu. Birçok pozisyonda oynayabiliyor."

"MENTAL YORGUNLUĞUN ETKİSİ VAR"

"Defansta göstermiş olduğumuz kötü performansta yorgunluğun da etkisi var. Stoperlerimiz her maçta 90 dakika oynadı. Bazı kötü kararlar da bunun önemi var, özellikle Szalai için. İyi kararlar veremedik savunmada. Mental yorgunluğun etkisi olduğunu söyleyebilirim."