Jorge Jesus 2 yıldızın fişini çekti! Fenerbahçe'de 2 beklenmedik ayrılık

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2 oyuncuyu gözden çıkardığı ve satışları için yönetime onay verdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Samet Akaydın ile savunmasını güçlendiren, Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullanan ve İsmail Yüksek ile de yeni sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde gelecek isimlerin yanı sıra gidecek isimlerde netlik kazanmaya başladı.

JORGE JESUS İKİ YILDIZI GÖZDEN ÇIKARDI

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, gidecek oyuncular için de kararını vermeye başladı. Tecrübeli Portekizli çalıştırıcı, Bright Osayi-Samuel ve Diego Rossi'nin satışı için yönetime onay verdi.

TALİPLERİ VAR

Bright Osayi-Samuel için Crystal Palace'ın harekete geçtiği ve Diego Rossi için de Flamengo'nun girişimlerine başladığı iddiaları gündemde. Yönetim ise Nijeryalı oyuncu için 10 milyon euro beklerken, Uruguaylı yıldız için ise en az 15 milyon euro istiyor.