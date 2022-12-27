Jorge Jesus: 4 attık ama 6-7 olabilirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 4-0'lık Hatayspor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları:

"4 ATTIK, 6-7 ATABİLİRDİK"

"Oyuncularımı, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Sonuna kadar inandılar, takımlarını desteklediler. Üst üste 2 yenilgiye rağmen yapabileceklerimize inandılar. 4 attık ama 6-7 olabilirdi. Kaleyi bulan şut sayımızın en yüksek olduğu maçtı. 15 şutun 4'ü gole dönüştü."

"ÇOK POZİSYON ÜRETTİK"

"Çok pozisyon ürettik. İyiydik. Galibiyetlere geri dönmek istiyorduk. Döndük."

"UMARIM MUTLU BİR YIL OLUR"

"Taraftarlarımızı mutlu eden bir galibiyet aldık. Mutluluk demişken umarım neşe, mutluluk dolu bir yıl olur. Biz de mutlu sona ulaşırız.

"BİZ BİRLİKTEYİZ"

"Taraftarlarımıza ne diyeceğimi bilemiyorum. Her zaman yanımızdalar. Ben buraya ilk geldiğimde andan itibaren bana destek verdiler. Biz acı çekerken acı çektiler, mutluyken mutlu oldular. Biz birlikteyiz. Fenerbahçe'nin başarılarıyla dolu bir yıl diliyorum."