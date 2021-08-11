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Spor

Jorge Jesus açıkladı: ''David Luiz Türkiye'ye transfer olacak''

David Luiz'in Benfica'ya transfer olacağı iddialarına cevap veren Portekiz takımının hocası Jorge Jesus, Brezilyalı stoperin Türkiye'ye gideceğini iddia etti. Luiz'in adı Adana Demirspor ve Beşiktaş ile anılıyor.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:18 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:18
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Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, Lizbon ekibiyle adı anılan David Luiz ile ilgili konuştu. Jesus "David Luiz'in Türkiye'ye transfer olacağını düşünüyorum" dedi.

Spartak Moskova ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçından sonra konuşan Jorge Jesus "Emin olmayarak söylüyorum ki aramıza dönmeyecek. David Luiz'in Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum. Ben ve taraftarlar onu çok seviyoruz. Sadece geçmişi değil yetenekleri yüzünden. Ancak artık Benfica'da yer bulabileceğini düşünmüyorum" dedi.

34 yaşındaki Brezilyalı stoper David Luiz'in adı, 26 yıl sonra Süper Lig 'e yükselen Adana Demirspor ve Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ile anılıyor.

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