Jorge Jesus: Amacımız gidebildiğimiz yere kadar gitmek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko'yu eledikleri maçın ardından konuştu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri...

"BENİM İÇİN 2 KRİTİK NOKTA VARDI"

"Farklı olarak 7 oyuncu oynattık. Onlara maç ritmi kazandırmak ve oyuncular arasında forma rekabeti bizim için önemli. Bu anlamda bu akşam istediğimiz aldık. 7 farklı oyuncu sahaya sürdük ve hepsi de istediğimizi karşıladı. Bu takımda herkese güvenebileceğimizi gösterdiler. Benim hedefim de bu. Önemli olan bu iki faktördü. Birincisi tur avantajını kaybetmemek, ikincisi de oynamayan oyunculara maç ritmi kazandırmak."

"BEN MAÇI YAŞAYAN BİRİYİM"

"Teknik direktörün işi sahadaki oyuncularına yardım etmek. Gerek pozisyon anlamında, gerek disiplin anlamında. Her zaman oyuncularını uyarmalı. Tabii ki bu her zaman mümkün olmuyor. Ben maçı yaşayan bir antrenörüm, oyuncularımı sürekli uyarmaya çalışıyorum."

ARDA GÜLER SÖZLERİ

"Arda Güler, hakemle fazla konuşuyordu. O zaten genç bir oyuncu olduğu için ona bu tarz şeyleri öğretmeliyiz. Ama bugün sahadaki performansı ve fiziksel kondisyonu çok iyiydi."

"FENERBAHÇE DAHA YUKARIDA OLMALI"

"Öncelikli hedefimiz gruplara kalmak, ondan sonra da bu turnuvada gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Fenerbahçe, kulüpler sıralamasında hak etmediği şekilde çok aşağılarda. Fenerbahçe'nin her zaman daha yukarıda olması lazım."

"TEKRAR O SENE GİBİ OLMALI"

"Fenerbahçe'nin bu turnuvalarda tekrar yarışmacı bir takım olduğunu göstermesi gerekiyor. Bu yavaş yavaş olacak bir şey. Bu sene amacımız gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Fenerbahçe'nin hedefi benim Benfica'da onlarla yarı final oynadığım gibi en üst sıralara oynamak olmalı."

"ÖNCELİKLİ HEDEF LİG MAÇI"

"Henüz rakibimizi detaylı olarak inceleme fırsatımız olmadı. Öncelikli hedefimiz pazartesi günkü lig maç. Ondan sonra Avrupa Ligi'ndeki maç için hazırlıklara başlayacağız. Her şeyi sırayla yapmamız gerekiyor. Bu turu maç kaybetmeden geçmek önemliydi."

"BU SENE KAYBETMEDİK"

"Bu sene çok az maç yaptık ama hiçbirini kaybetmedik, Şampiyonlar Ligi elemesindeki uzatmaya giden maç dışında. Şu ana kadar takımın maç maç üzerine koyarak devam ettiğini düşünüyorum."

"22-23 KİŞİLİK BİR TAKIMIZ"

"3 günde bir maç oynuyoruz, maçlarda belirli sayıda değişiklik yapmamız gerekiyor. Eğer haftada bir maç olsaydı işimiz daha kolay olurdu. Derin bir kadromuz olması önemli. Oyuncularımın performansından mennunum. Biz 11 kişilik bir takım kurmuyoruz en az 22-23 kişilik bir takım kuruyoruz."