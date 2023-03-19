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Spor

Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinde yok!

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de kırmızı kart gören teknik direktör Jorge Jesus, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

19 Mart 2023 Pazar 21:23 - Güncelleme:
Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinde yok!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynanan Corendon Alanyaspor maçının 68. dakikasında kırmızı kart gördü.

Ferdi Kadıoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonda faul bekleyen Jorge Jesus, hakeme itiraz etti. Hakem Mete Kalkavan, bu pozisyon sonrası Portekizli çalıştırıcıya itirazından dolayı direkt kırmızı kartını çıkardı.

Portekizli teknik adam, milli aradan sonra ligde oynanacak olan Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Jorge Jesus, Fenerbahçe'de bu sezon şu ana kadar 2. kırmızı kartını gördü.

Kırmızı kartın ardından tribüne çıkan Jorge Jesus'un görüntüsü dikkat çekti.

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