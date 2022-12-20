Jorge Jesus: Biz liderliğimizi korumak istiyoruz

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3-1 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Portekizli teknik direktör, "Takımımız bugünkü galibiyetle birlikte beş haftalık arayı nasıl değerlendirdiğimizi göstermiş oldu. Hazırlık maçlarında da kalite maçlar oynamıştık. 3 gol attık ama 5 de olabilirdi. Daha fazla gol atabilirdik. Öz güvenli ve sağlam bir şekilde oynadık." dedi.

TRABZONSPOR YORUMU

Süper Lig'de oynayacakları Trabzonspor maçını da değerlendiren Jesus, "Zor bir maç olacağını düşünüyorum ama bunu rakipten bağımsız söylüyorum. Biz liderliğimizi korumak istiyoruz. Kaybettiğimiz maçlar da olabilir ama bu ligde şampiyon olacak kapasitede olduğumuzu biliyoruz. Trabzonspor da iyi bir takım. Bizim gibi dört, beş tane takım var" diye konuştu.

Takımın seviyesiyle ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Hiçbir teknik direktör takımının seviyesini yeterli görmez, daha fazlasını ister. İyi bir futbol oynuyoruz, dolayısıyla iyi bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Burada VAR yok eğer olsaydı bir penaltı verilirdi. Şimdi yapmamız gereken şey bir sonraki maça kadar dinlenmek. Sakatlıktan dönen oyuncular bugün iyi bir görüntü çizdiler, böyle devam etmek istiyoruz" dedi.