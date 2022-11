Jorge Jesus: Bizim büyük hedefimiz lig şampiyonluğu

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına konuk olacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, bu etapta harika bir performans sergilediklerini söyledi.

Maçın oynanacağı Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, atılacak gollerin belirleyici olacağını dile getirdi.

Rennes'in kendilerinden daha avantajlı bir durumda olduğunu ifade eden Jesus, "Grubu son maçı oynayarak tamamlayacağız. Grupta harika bir performans sergiledik ama sıralama belirlenmedi. Rennes ve Fenerbahçe'nin birincilik ihtimali var. Atılan goller belirleyici olabilir. Teorik olarak daha avantajlı olan Rennes, çünkü evlerinde oynayacaklar ama biz kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapıp, diğer maçın sonucunu bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in yarınki maçta oynama ihtimali bulunduğunu aktaran deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:

"Yarın maçtaki duruma göre bakabiliriz. Maçın ve rakibin skoruna bakarak belli kararlar verebiliriz. Daha fazla gol atan grubu 1. bitirebilir. Süreye, zamana ve sonuca bakıp karar vereceğiz. Her zaman olduğu gibi kazanmak için oynayacağız. Kim daha çok gol atarsa birincilik koltuğunda o oturacak. Grubu 1. bitiren takım direkt son 16 turuna katılacak. Bir tur eksik oynamakla beraber Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla eşleşmeyecek. İkinci bitiren daha zor takımlarla eşleşecek. Bunu engellersek bizim için daha iyi olur."

Her maçta rotasyon yaptıklarını ve yarın da bunu uygulayacaklarını aktaran Jesus, "Takımı daha önceki UEFA Avrupa Ligi maçlarında nasıl yönettiysek, yine öyle yönetmeye çalışacağız. Her maçta rotasyon yaptık yarın da yapmaya çalışacağız. Bizim büyük hedefimiz lig şampiyonluğu. Bir önceki maçtaki yorgunluğun yarına yansımaması için de bunu uygulayacağız. Kalecileri bizimle oynadıkları maçta sakatlanmıştı, dönebilecek mi bilmiyorum ama her şekilde Dinamo Kiev 11 kişi çıkacak. Bu benim değil, arkadaşım Lucescu'nun problemi." değerlendirmesinde bulundu.

Jesus, "İlk maçın üzerinden çok süre geçti. Fenerbahçe takımı şu an çok daha güçlü ve iyi durumda. O zamankiyle kıyaslanamaz. İki takım da birbirini iyi tanıyor. Grubu 1. sırada bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Galibiyet bile yetmeyecek, belki goller belirleyici olacak. Rennes eminim yarınki maçı kazanacaktır. Kaç golle kazanır bilmiyorum ama kazanacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

- Lincoln Henrique: "Elimizden geleni yapacağız"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, zor bir maça çıkacaklarını ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Her Avrupa maçının zor geçtiğini vurgulayan 23 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Galip gelmek için çok çalıştık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok yönlü bir oyuncuyum, görevlerimi anlama anlamında akıllı bir oyuncuyum. Futbolda birden fazla görevi yerine getirmeniz gerekiyor. Pozisyon fark etmeksizin sahada en iyisini yapıyorum. Amacım takımımın hedeflerine ulaşması. Hocanızın da güvenini hissederek oynarsanız, bu sizin için daha da anlamlı oluyor. Beklentilerim her zaman yüksek. Avrupa arenasında oynadığım için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Çok çalışmaya devam ediyoruz. Biz Fenerbahçe'yiz. Herkese saygı duyuyoruz ama rakip kim olursa olsun sahaya kazanmak için çıkıyoruz."