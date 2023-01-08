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Spor

Jorge Jesus: Bugünkü 3 puan şampiyonu belirlemeyecek

Süper Lig'in 18. haftasında derbide evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

8 Ocak 2023 Pazar 18:38 - Güncelleme:
Jorge Jesus: Bugünkü 3 puan şampiyonu belirlemeyecek
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesi konuştu.

Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Güzel bir maç bekliyorum. İki takım da 3 puan için oynayacak. Bugünkü 3 puan şampiyonu belirlemeyecek. Her maçı kazanmayı istiyoruz tabii ki. Dengeli bir maç bekliyorum. Detaylar belirleyici olacak." dedi.

Başarılı çalıştırıcı, "Bireysel anlamda çok güçlü oyuncuları var Galatasaray'ın. Gomis, Icardi, Mertens gibi dünya çapında oyuncuları var. Bu tarz oyunculara boşluk verisek etkili olurlar. Fenerbahçe'de de yaratıcı oyuncular var." ifadelerini kullandı.

Jesus ayrıca, "İki takım da değer olarak benzer. Hangi takımın oyuncuları günündeyse, o takım kazanacak." diye konuştu.

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