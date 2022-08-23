Jorge Jesus: Daha bir şey kazanmadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor galibiyetinin ardından konuştu.

İşte Portekizli teknik adamın açıklamaları:

"EN İYİ MAÇIMIZDI"

"Büyük ve güzel bir maç oldu. İki iyi takım karşılaştı. Rakibimiz taktiksel olarak iyi bir takım. Bireysel olarak da iyi oyuncuları var. Fenerbahçe bugün kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. İki ayda oynadığımız en iyi maçtı. Her hafta iyi sinyaller veriyorduk ama bugün çok güçlü bir oyun sergiledik."

"HAKEM PERFORMANSI ÇOK İYİYDİ"

"Hakem performansına da değinmek istiyorum, verdiği her karar doğruydu. Disiplin ve taktik olarak çok iyi hakem performansı izledik."

"LEMOS, BÜTÜN TAKIM ÇOK İYİYDİ"

"Futbol böyle bir oyun. Bazen bazı şeylerin açıklaması, cevabı olmaz. Rakibimiz kısa sürede iki gol attı. Ama maçın genelinde biz 4 gol attı. Rakip iyi organize olduğunda iki gol buldu, biz de o anlarda bireysel olarak iyi değildik. Lemos çok iyi performans sergiledi, bütün takım çok iyi performans sergiledi."

"14 GOL ATTIK, AMA BİR ŞEY KAZANMADIK"

"3 maçta 14 gol attık, önemli olan bu. Takım gelişmeye devam ediyor. Ligin en üstünde olmak güzel ama daha bir şey kazanmadık."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transfer penceresi kapanana kadar her şey mümkün. Önemli olan kulüp için en iyi şartların oluşması. Gelen ve giden oyuncular olabilir. Bunlar da oyunun bir parçası."