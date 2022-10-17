Jorge Jesus: Daha çok gol atabilirdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-0 kazanılan MKE Ankaragücü karşılaşmasını değerlendirdi.

İşte Portekizli teknik adamın sözleri:

"ZORLUK YAŞADIK"

"Galibiyetler her zaman iyidir. İki gol bulduk ama ilk yarım saatte zorluklar yaşadık. Her maç için kazanmak en önemli amaç. Oyuncularımı tebrik ederim. Rakiplerden daha iyi olmak için çalışıyoruz. Daha çok gol atabilirdik. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim, bizi desteklediler. Şimdi lig maçı ve sonrasındaki Rennes maçına odaklanacağız. Gruptaki en ciddi rakip."

"TARAFTARLA KOLAYLAŞTIRACAĞIZ"

"Cumartesi Başakşehir, Perşembe Rennes maçı var. Hafta içi maç olmaması, dinlenmek için güzel olacak. Başakşehir sıralamada üzerimizde, zor maç olacak. Taraftarın desteğiyle maçın kolaylaşacağını düşünüyorum."

"2 MAÇA ALIŞKINIM"

"Kendimi iyi hissediyorum. Hafta 2 maça alışkınım. Haftada 1 maç yapsak, alışkın olmazdım. Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi, sonrasında lig maçı."

"ALTAY'I TRİBÜNE ÇAĞIRSINLAR"

"Cumartesi günü oynayacağımız maça taraftarı davet ediyorum ve Altay Bayındır'ı tribüne çağırmalarını istiyorum."