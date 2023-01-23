Jorge Jesus: Fenerbahçe oyuncularının kalbi var, ruhu var

Fenerbahçe, Ümraniyespor karşısında 2-1 kazandı.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, maçın ardından konuştu.

"FENERBAHÇE OYUNCULARININ KALBİ VAR"



Deneyimli teknik direktör açıklamasında; "En önemlisi 3 puanı almaktı. İlk yarıda kaliteli oyun sergiledik. Oyun olarak gösterdiğimiz farkı ilk yarıda skora yansıtamadık. İkinci yarıda Ümraniyespor oyuncularına kontra atak fırsatları verdik. Fenerbahçe oyuncularının kalbi var, ruhu var. Sonuna kadar inanıyorlar. Bugün de bu şekilde kazandık." dedi.

"GOL, GOLDÜR"



Fenerbahçe teknik direktörü Jesus sözlerinin devamında; "Golün dakikası olmaz. Gol, goldür. Son dakikalarda attığımız goller, takımın inandığının ve mücadele ettiğinin göstergesidir. Dediğim gibi başında da atsanız, sonunda da atsanız gol goldür." açıklamasında bulundu.

"YANLIŞ ANLAŞILDIYSAM ÖZÜR DİLERİM"



Jesus, stadyum hakkındaki açıklamasında; "Ben Ümraniyespor'un stadyumu hakkında öyle demek istemedim. Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında daha büyük stadyumda oynadılar, iyi bir atmosfer vardı. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim." sözlerini sarf etti.

Kadroda olmayan isimler hakkında konuşan teknik direktör; "Osayi Samuel kupa maçında sakatlandı. Gustavo'nun olmaması benim tercihimdi. Yedek kulübesinde 2 stoper varken 3.'ye gerek yoktu. Josuha King'de de bir kas sakatlığı var, MR'da ne çıkacağın göreceğiz." dedi.