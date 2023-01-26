Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılıyor! ''Sözleşmem sorun olmaz''

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'un adı Brezilya Milli Takım teknik direktörlüğü için geçiyor. Goal Brezilya'da yer alan habere göre, Jesus, Brezilya'yı çalıştırmanın hayalini yaşıyor. Haberde Portekizli çalıştırıcının teklif gelmesi halinde kabul edeceğini yakın çevresine aktardığı ifade edildi.

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"SÖZLEŞMEM SORUN OLMAZ"

Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek için lobi yaptığını açıklayan Goal Brezilya, Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sorun olmayacağını söylediğini de bildirdi.