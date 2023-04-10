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Spor

Jorge Jesus'tan Galatasaray açıklaması! ''Onlar da puan kaybedecek''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında karşılaştıkları Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

10 Nisan 2023 Pazartesi 23:30 - Güncelleme:
Jorge Jesus'tan Galatasaray açıklaması! ''Onlar da puan kaybedecek''
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından Galatasaray ile şampiyonluk yarışı ve hakem kararları hakkında konuştu. İşte ayrıntılar...

GOL VE PENALTI NEDEN VERİLMEDİ?

"Oyuncularımı tebrik ederim. Alanyaspor maçında da benzer senaryo yaşadık. Hakem yönetimi de maçı karmaşıklaştırdı. Arao'nun golü neden iptal edildi? Valencia'nın penaltısı neden verilmedi? Anlamadım!"

GALATASARAY DA PUAN KAYBEDECEK

"Hala ligin ortada olduğunu düşünüyoruz ve şansımız olduğuna inanıyoruz. Galatasaray da puan kaybedecek. Hangi takımın daha az puan kaybedeceğini göreceğiz. Kupada yarı finaldeyiz ve ligde ezeli rakibimizin 6 puan gerisindeyiz. Biz hala savaşmaya devam ediyoruz."

JOAO PEDRO İÇİN SÖZLERİ

"Joao Pedro şanssız ve ağır sakatlıklar yaşadı. Geçen haftayı hasta olarak geçirdi. İyi durumda değildi ama ön tarafta bir şey yapmamız lazımdı. Penaltı beklediğimiz pozisyonda da iyi işler yaptı."

BUNA FAUL VERİYORLARSA...

"İptal edilen golü şimdi yine gördüm, neden iptal edildi yine anlamadım. Buna faul veriyorlarsa, hepsine faul verecekler. Kazanmamıza rağmen bunu söylüyorum."

UMARIM BİR DAHA HAKEM KONUŞMAM

"Hakemler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Umarım bir daha hakem konuşmak zorunda kalmam."

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