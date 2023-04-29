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Spor

Jorge Jesus: Galatasaray'ın arkasından geldiğimiz için tüm maçları kazanmalıyız

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus maç sonu açıklamalarda bulundu.

29 Nisan 2023 Cumartesi 21:55 - Güncelleme:
Jorge Jesus: Galatasaray'ın arkasından geldiğimiz için tüm maçları kazanmalıyız
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sivasspor karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

GÜÇLÜ TARAF BİZDİK

"Bugün en önemli şey galip gelmekti. Rakibimizin arkasından geliyoruz. Her maçı kazanmamız gerekiyor, bugün de 3-1 kazandık. 11'e 11 oynanırken üstün taraf bizdik. Yüzde 70 topa sahiptik. Kaleye 5 şutumuz vardı, rakibimizin bu sırada hiç şutu yoktu. Güçlü taraf bizdik."

ÖZ GÜVENLİ ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ

"Bu şekilde 3 gol attık. Kontrataklardan 3 gol bulduk. 1 kişi eksik olunca ve devreye 3-0 önde girince, ikinci yarı çok baskılı oynamayabiliyorsunuz. Biz de bunu yaptık. Savunmamızın arkasındaki alanı daraltmak için geri çekildik. Bu da Sivasspor'un daha çok top tutmasına neden oldu ama çok pozisyonları yoktu. İrfan'ın 2-3 tane iyi kurtarışı vardı. Bizim için genel olarak güzel bir galibiyet oldu. Takımım özgüvenli bir şekilde yoluna devam ediyor."

LUAN PERES'İN PERFORMANSI

"7 ay sonra oynayan Luan Peres'i konuşmak istiyorum. Sanki 7 ay değil de 7 gündür oynamıyormuş gibiydi. İşte oyuncuların kalitesi bu tarz durumlarda ortaya çıkıyor. Bazı oyuncular için 7 ay uzak kalmak büyük bir problem olurken, bazı oyuncular için 7 gün gibi olabiliyor."

KUPADA FİNALİ İSTİYORUZ

"Tüm takımı performansı sebebiyle tebrik ediyorum. Taraftarımız 1 kişi eksik olduktan sonra bizi çok iyi desteklediler, teşekkür ediyorum. Çarşamba buraya yine farklı bir turnuva için geleceğiz. Türkiye Kupası'nda da finale çıkmak istiyoruz."

ENNER VALENCIA'NIN DURUMU

"Valencia'nın durumunu çok net bilmiyorum. Bildiğim şey şu ki hastaneye gitti, doktorumuzun dediğine göre iyi bir durumda."

DERBİ İÇİN AÇIKLAMA!

"Bizim yapmamız gereken kendi işimize odaklanmak, bakmak. Rakiplerimizi düşünmemeliyiz. Bugün de bunu yaptık. Kendi maçımızı oynadık ve kazandık. Galatasaray'ın arkasından geldiğimiz için tüm maçları kazanmalıyız. Derbide ne olacağına bakacağız. Beşiktaş - Galatasaray derbisinin seviyesini kaldıracak kapasitede bir hakem yönetimi olur umarım. Benim için önemli olan konu bu."

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