Jorge Jesus: Her maça farklı 11'le çıkmak durumundayız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "2-0 gibi net bir skorla ayrılıyoruz buradan. Bize bu turu garanti etmese de, ikinci maç öncesi bir rahatlık verdiği kesin" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Austria Wien'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Hiçbir teknik direktörün maçtan önce maçta neler olacağını bilemeyeceğini belirten Jesus, "Ama takımını her zaman en iyi şekilde maça hazırlar. Bugün takımımız özellikle defansif organizasyon anlamında çok iyiydi. 2-0 gibi net bir skorla ayrılıyoruz buradan. Bize bu turu garanti etmese de, ikinci maç öncesi bir rahatlık verdiği kesin" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN İDEAL 11 DİYE BİR ŞEY YOK"

Her maçta farklı bir ilk 11 tercihinde bulunmasıyla ilgili gelen soruya deneyimli teknik adam, "Benim için ideal 11 diye bir şey yok. Her maça farklı 11'le çıkmak durumundayız. 3 günde bir maç yapan takımların bunu yapması gerekiyor, sakatlık risklerini azaltmak için. Bugün Joshua King'de de bunu gördük. 3 gün önceki maçta da oynamıştı. Bugün bir kas yorgunluğu oldu, bu yüzden de maçtan tedbir amaçlı çıktı. Avrupa Ligi'nde oynadığınız zaman bu tip riskler oluyor. Perşembe-pazartesi oynayan takımların toparlanmak için fazla vakti olmadığından dolayı bu tip değişiklikler yapması gerekiyor" yanıtını verdi.

Jesus son olarak yeni transfer Ezgjan Alioski'nin performansıyla ilgili ise "İlk maçında iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Onu oyundan aldım çünkü hem yorgunluğu vardı hem de sarı kart riski vardı. İlk maçında çok iyi bir performans gösterdi" diyerek sözlerini noktaladı.