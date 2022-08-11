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Spor

Jorge Jesus için olay iddia! ''Brezilya'ya geri dönmek için...''

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya'ya dönmek istediği iddia edildi. İşte Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians'ın başına geçebileceği ileri sürülen Jorge Jesus hakkındaki son dakika gelişmesinin detayları...

Star Gazetesi11 Ağustos 2022 Perşembe 16:47 - Güncelleme:
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında Brezilya'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Portekizli teknik adamın 2023 yılında, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians'ın başına geçebileceği ileri sürüldü.

"JORGE JESUS, CORİNTHİANS İLE ANLAŞABİLİR"

Brezilya'da yayınlanan SBT adlı spor programının yorumcusu Mauricio Borges, Corinthians'ın teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşabileceğini söyledi.

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"JESUS BREZİLYA GERİ DÖNMEK İÇİN DELİ OLUYOR"

"Mano" olarak da bilinen yorumcu, "Jorge Jesus Brezilya'ya dönmek istiyor ve eski takımı Flamengo'yu bir öncelik olarak görmüyor. Jesus, Brezilya'ya geri dönmek için deli oluyor. Bu bir bilgi, varsayım değil. Gelecek yıl Jorge Jesus, Corinthians'ın listesindeki ilk isim olmalı" ifadelerini kullandı.

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CORİNTHİANS'TAN "PEREİRA İLE DEVAM" KARARI

Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians, Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak bilinen Libertadores Kupası'nın çeyrek finalinde Flamengo'ya elenmişti. Karşılaşma sonrası Corinthians Yönetim Kurulu bir toplantı gerçekleştirdi ve futbolculara Pereira ile yola devam edeceklerini bildirdi.

Star Gazetesi

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