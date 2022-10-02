Jorge Jesus: İki taraf için de iyi sonuç değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları:

"İKİ TARAF İÇİN DE İYİ DEĞİL"

"İki taraf için de iyi sonuç değil. İki takım da kazanmak için oynadı. Fenerbahçe ilk 70 dakika daha iyi olan taraftı. Beşiktaş son 20 dakikada daha iyiydi. Oyuna giren oyuncuları katkı sağladı. Kenarları kapatmakta zorluk yaşadık. Weghorst'la net fırsatlar buldular."

"İKİ GÜÇLÜ TAKIM OYNADI"

"Defansif anlamda iyi organize olan takıma karşı oynadık. İki güçlü takım oynadı. Defansif olarak biz de iyiyiz. Ligin en çok gol atan takımıyız ama bu her zaman gol atacağımız anlamına gelmiyor. Valencia'nın ilk yarıda iki pozisyonu verdi. İki takım da defansif anlamda iyiydi. Rakip bir tane duran toptan net fırsat yakaladı."

"RENNES VE KIEV FAVORİ"

"AEK Larnaca maçını düşünmeye başladık. Liderliği devam ettirmek için kazanmak istiyoruz. Çok dengeli bir grup. Her takım gruptan çıkabilir. Rennes ve Dinamo Kiev favori. Ama dışarıdan Fenerbahçe ve AEK Larnaca geliyor."