Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Giresunspor'a takılarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus bir araya geldi.

Alınan saha içi sonuçlarının değerlendirileceği ve şampiyonluk yolunda yol haritasının belirleneceği görüşmede tecrübeli teknik adam ve kurmayları, başkan Ali Koç ile fikir alışverisinde bulunacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yolları ayırmak gibi bir gündemle Jesus'la bir araya gelmediği de öğrenildi.

SON DURUM

Fenerbahçe, bu sezon Jorge Jesus yönetiminde 31 maça çıkarken bu maçlarda 21 galibiyet, 5 beraberlik, ve 5 mağlubiyet aldı ve 68 puan toplayarak maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı.