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Spor

Jorge Jesus ile görüşen Rivaldo net konuştu! ''Brezilya Milli Takımı'nın başına geçer''

Brezilya futbolunun efsane ismi Rivaldo, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul'da görüştüğü Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmeyi kabul edeceğini iddia etti.

Sporx18 Şubat 2023 Cumartesi 11:38 - Güncelleme:
Jorge Jesus ile görüşen Rivaldo net konuştu! ''Brezilya Milli Takımı'nın başına geçer''
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Geçtiğimiz ay İstanbul'da Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüşen Brezilya futbolunun efsane ismi Rivaldo, milli takımla ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı.

"CARLO ANCELOTTI BİRAZ ZOR"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği yönündeki iddialar üzerine konuşan Rivaldo "Carlo Ancelotti ile Milan'da birlikte çalıştık. Tüm oyuncularla özel bir diyaloğu, sevgisi var. Brezilyalılara da her zaman özel bir sevgi göstermiştir. Oldukça deneyimli ve milli takımın başına geçmesi, inanılmaz olumlu bir hamle olur. Ancak Real Madrid ile sözleşmesi var ve onu getirebilmek garanti değil" açıklamasını yaptı.

"JORGE JESUS KABUL EDER"

Brezilya'da Flamengo ile Libertadores kazanan Jorge Jesus ile ilgili konuşan Rivaldo "Jorge Jesus'u iyi bir seçenek olarak görüyorum. Türkiye'de Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmeyi kesinlikle kabul eder. Çünkü Brezilya futboluyla iyi bir özdeşleşmesi var." sözlerini kullandı.

Öte yandan Rivaldo, Brezilya U20 Takımı'nın teknik direktörü Ramon Menezes'in Mart ayında Fas ile oynanacak hazırlık maçında milli takımın başında olmasının şimdilik en iyi çözüm olduğunu savundu.

Rivaldo'nun bu sözlerinin ardından 68 yaşındaki Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un nasıl bir açıklama yapacağı merakla beklenmeye başlandı.

"HARİKA BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Ocak ayında İstanbul ziyaretinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüşen Rivaldo, sosyal medya hesabından tecrübeli teknik adamla fotoğrafını paylaşarak "Jorge Jesus ile ilgili geçmişte çok güzel şeyler duymuştum. Bugün tanışma fırsatı buldum ve harika bir teknik direktör ve insan olduğunu gördüm. Alçakgönüllü ve samimi biri. Tanrı, Jorge Jesus'u hayatının her adımında kutsasın." ifadelerini kullanmıştı.

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