İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2022 Salı / 29 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3838
  • EURO
    17,5646
  • ALTIN
    975.421
  • BIST100
    2547.35
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jorge Jesus ile görüştü mü? William Carvalho'ya Fenerbahçe sorulunca...
Spor

Jorge Jesus ile görüştü mü? William Carvalho'ya Fenerbahçe sorulunca...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Jorge Jesus'un, orta saha oyuncusu William Carvalho'yu sarı lacivertli takıma transfer etmek istediği iddia edilmişti. William Carvalho Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarına cevap verdi.

Takvim31 Mayıs 2022 Salı 16:09 - Güncelleme:
ABONE OL

Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmek için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de, Portekizli hocanın vatandaşı William Carvalho'nun Sarı-Lacivertli takıma transferini istediği iddia edilmişti. İddiaların odağındaki Carvalho, Portekiz Milli Takımı'nın kampında Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair çıkan iddialar hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Carvalho, "Jorge Jesus seninle Fenerbahçe için iletişime geçti mi?" şeklindeki soruya "Jesus'la bu konuda konuşmadık. Şu an milli takımdayım ve sadece milli maçlara odaklandım" ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus ile Sporting Lizbon'da çalışan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu William Carvalho'nun mevcut kulübü Real Betis ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

2018 yılından bu yana Real Betis'te forma giyen ve güncel piyasa değeri 14 milyon avro olan Carvalho'yu İspanyol ekibinin iyi bir teklif gelmesi halinde satmaya sıcak baktığı konuşuluyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.