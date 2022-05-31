Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmek için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de, Portekizli hocanın vatandaşı William Carvalho'nun Sarı-Lacivertli takıma transferini istediği iddia edilmişti. İddiaların odağındaki Carvalho, Portekiz Milli Takımı'nın kampında Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair çıkan iddialar hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Carvalho, "Jorge Jesus seninle Fenerbahçe için iletişime geçti mi?" şeklindeki soruya "Jesus'la bu konuda konuşmadık. Şu an milli takımdayım ve sadece milli maçlara odaklandım" ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus ile Sporting Lizbon'da çalışan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu William Carvalho'nun mevcut kulübü Real Betis ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

2018 yılından bu yana Real Betis'te forma giyen ve güncel piyasa değeri 14 milyon avro olan Carvalho'yu İspanyol ekibinin iyi bir teklif gelmesi halinde satmaya sıcak baktığı konuşuluyor.