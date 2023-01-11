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  • Jorge Jesus istedi, Ali Koç imzalatıyor! Fenerbahçe'ye genç yetenek...
Spor

Jorge Jesus istedi, Ali Koç imzalatıyor! Fenerbahçe'ye genç yetenek...

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Gil Vicente forması giyen Fran Navarro'yu gündemine aldı.

SporX11 Ocak 2023 Çarşamba 16:04 - Güncelleme:
Jorge Jesus istedi, Ali Koç imzalatıyor! Fenerbahçe'ye genç yetenek...
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Türkiye'de ara transfer döneminin başlamasına sayılı saatler kala Fenerbahçe için forvete sürpriz bir isim gündeme geldi.

A Bola'da yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin Gil Vicente forması giyen Fran Navarro ile ilgilendiği aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin, kadrosunu bir forvetle güçlendirmek istediği ve ara transfer döneminde 24 yaşındaki futbolcu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Gil Vicente ile sözleşmesi 2024'e kada devam eden İspanyol Navarro'nun piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Bu sezon Portekiz ekibinde 24 maça çıkan Navarro, 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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