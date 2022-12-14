Jorge Jesus istedi başkan keseyi açtı! Hücuma takviye...

Ara transfer dönemi için Jorge Jesus'un istediği kadro genişliğini yaratmak adına çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda nokta atışı oyuncular üzerinde duran Fenerbahçe'nin Ocak ayını bir hayli hareketli geçirmesi bekleniyor. Sarı Lacivertliler, forvet transferinde ön plana çıkan 3 ismi belirledi. Yönetim, nokta atışı bir takviyeyle şampiyonluk yarışında Portekizli teknik adamın elini güçlendirmeye kararlı. Tüm adayların artı ve eksileri var.

ABOUBAKAR LİSTE BAŞI

Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar, Dünya Kupası'ndaki performansıyla kalitesini bir kez daha konuşturdu. Al-Nassr'daki hocası Rudy Garcia ile arası kötü olan Aboubakar, ocak ayında ayrılmak istiyor ve Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Tecrübeli forvet, özellikle Türkiye'yi yakından tanıması ve buradaki iki sezonunda da başarılı olması nedeniyle Sarı-Lacivertliler'in ilk adayı konumunda.

Aboubakar ile anlaşmak çok zor olmayabilir. Ancak Al-Nassr'ı kiralama konusunda ikna etmek kolay olmayacak. Suudi ekibi eğer planladığı gibi ocak ayında dünyaca ünlü bir golcüyü kadrosuna katabilirse, o zaman işler değişebilir. Fenerbahçe, Aboubakar'ı satın alma opsiyonuyla kiralayabilir.

DEPAY'A ROMA KANCASI

Barcelona'nın gözden çıkarttığı Memphis Depay, ocakta büyük ihtimalle ayrılacak. Fenerbahçe, ispanyol ekibinin 5 milyon Euro'ya satış listesine koyduğu Hollandalı yıldız için hamle yapma kararı almıştı. Ancak Roma'nın devreye girmesi işi zorlaştırdı. Sarı Lacivertliler'in avantajı, 28 yaşındaki oyuncunun yeni takımında 'oynama garantisi' istemesi.

Roma'nın hücum hattında Dybala, Abraham, Belotti, El Shaarawy, Zaniolo gibi yıldızlar bulunuyor. Buna rağmen İtalyan ekibinin teknik patronu Mourinho'nun Depay'ı ikna etmek için özel olarak görüşeceği öne sürüldü. Bu transfer kolay olmasa da yönetim tüm şartları zorlayabilir.

FENERBAHÇE, MURİEL İÇİN EN CİDDİ ADAY

Luis Muriel'in adı Galatasaray ile de anılıyor. İtalyan basınına göre Atalanta, iki Kolombiyalı forveti Zabata ve Muriel'den birini ocakta gönderme kararı aldı. Teknik direktör Gasperini'nin, Zapata'yı takımda tutmaya daha sıcak baktığı belirtildi. Haberlerde, Muriel için en istekli takımın Fenerbahçe olduğu öne sürüldü. 31 yaşındaki oyuncunun önceliğinin İtalya'da kalmak olduğu ama şu ana kadar kendisiyle ilgilenen bir kulüp çıkmadığı kaydedildi.

Luis Muriel'in sezonu sonunda bitecek sözleşmesinde 1 yıllık uzatma opsiyonu olsa da Atalanta bunu kullanmaya niyetli değil. Kolombiyalı oyuncu ikna edilirse, İtalyan ekibiyle orta yolu bulmak zor olmayacak gibi görünüyor.