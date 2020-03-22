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Spor

Jorge Jesus karantina süresi dolmadan ülkesine gitti!

Flamengo teknik direktörü Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesi Portekiz'e döndü.

22 Mart 2020 Pazar 23:52 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 23:52
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Flamengo'nunı Portekizli hocası Jorge Jesus, ilk iki Kovid-19 testinin hafif derecede pozitif, üçüncü testinin negatif çıkmasının ardından karantina süresi dolmadan ülkesine döndü.

ŞU AN VİRÜS TAŞIMIYORUM

16 Mart tarihinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve kendisini ev karantinasına alan Jorge Jesus, herhangi bir etkisini yaşamadığı virüsten korunmak için ikinci tersti yaptırdığını açıklamıştı. İkinci testi de pozitif çıktıktan sonra üçüncü testi negatif çıkan Jorge Jesus'un karantina süresi dolmadan ülkesine dönmesi tartışmalara neden oldu.

Brezilya'da havalimanında gazetecilere konuşan Jesus açıklamasında "Bu zor zamanlarda ailemin yanında olmak istedim. Zaten sezona ara verilince gitmek istiyordum. Şu anda virüs taşımıyorum. Ligin durumu belli olunca geri döneceğim" sözlerini kullandı.

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