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Spor

Jorge Jesus: Kazanmak için mücadele edeceğiz

Spor Toto Süper Lig'in 28. Haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus maç öncesi açıklamalarda bulundu.

10 Nisan 2023 Pazartesi 20:23 - Güncelleme:
Jorge Jesus: Kazanmak için mücadele edeceğiz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fatih Karagümrük karşılaşmasından önce görüşlerini aktardı.

Jesus, "Stadın tamamen Fenerbahçe taraftarı ile dolu olmasını isterdik. Onlar bizim için güç oluyor. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Defansif olarak bize zorluk yaratacaklar. Güçlü olmalıyız. Bütün hafta bu maça çalıştık, 3 puan almak istiyoruz." dedi.

Deneyimli teknik adam ayrıca, "İlk maçtaki gibi 9 gol olacağını düşünmüyorum. Ama gollü bir maç bekliyorum. Karagümrük uzun zamandır kaybetmiyor, bu bizi daha da motive ediyor. Hücumda iyi oyuncuları var. Türkiye Ligi'nde her maç zor, özellikle deplasmanlarda. Kazanmak için mücadele edeceğiz." sözlerini kullandı.

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