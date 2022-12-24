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Spor

Jorge Jesus: Kimseden korkmuyoruz

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

24 Aralık 2022 Cumartesi 18:13 - Güncelleme:
Jorge Jesus: Kimseden korkmuyoruz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor maçı öncesi konuştu.

Jorge Jesus kendisini Trabzon'da karşılayan iki küçük taraftar ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Duygusal bir an oldu, genelde yetişkin taraftarlar gelir. Çocukları görünce duygulandım. Bu da Türk insanının futbolu ne kadar sevdiğini gösteriyor. O an hep hafızamda kalacak, sosyal medya hesabımda da paylaşım yaptım. Çok güzel bir olaydı. Asla unutmayacağım."

Karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Son şampiyonla oynayacağız. Geçen sezon ligin en iyi takımıydılar, bunu şampiyon olarak gösterdiler. Her rakibe saygı duyuyoruz ama kimseden korkmuyoruz. Kaliteli bir oyun sergileyeceğiz. Rakibimizden iyi oynayıp, kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli aranın kendilerine iyi geldiğini söyleyen Jesus, "Bu mini ara bize iyi geldi. Sakatlarımız iyileşti. Sakat oyuncu sayımız çok fazlaydı. Luan Peres ve Ezgjan Alioski toparlanmak üzere. Ara iyi geçti." şeklinde konuştu.

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