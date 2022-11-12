Jorge Jesus: Maç kaybetmemiz için eksik olmamız gerekiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-1 kaybedilen Giresunspor karşılaşmasını değerlendirdi.

İşte Portekizli hocanın sözleri:

"BEKLEMEDİĞİMİZ SONUÇ"

"Beklemediğimiz bir sonuç. Maça iyi başlamıştık. Baskılı bir oyun sergiliyorduk. 11'e 11'ken rakibimiz kalemize neredeyse hiç gelemedik. İkinci yarıda 10 kişi olmamıza rağmen iyi bir oyun sergiliyorduk. 10 kişi oynadığımız farkedilmiyordu bile, sonrasında iki gol yedik. Serdar Aziz yere düştü, futbolda bunlar oluyor."

"HALA LİDERİZ"

"Takımım iyi oynadı ve hala lideriz. Ligde iki, bir tane de Şampiyonlar Ligi elemesinde kaybettik. Bu gösteriyor ki, bizim maç kaybetmemiz için eksik olmamız gerekiyor."

"ARA BİZE İYİ GELECEK"

"Bu ara Fenerbahçe'ye iyi gelecek. Ligde bizim kadar maç yapan yok. Sakatlıklar oldu. Bu ara bize ciddi anlamda iyi gelecek."