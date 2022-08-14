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Spor

Jorge Jesus, Mert Hakan Yandaş için kararını verdi

Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un, sakatlığı geçen Mert Hakan Yandaş'a görev vermesi bekleniyor.

AA14 Ağustos 2022 Pazar 17:31 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, Süper Toto Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

JESUS, LİGDEKİ 2. MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki 2. maçına çıkacak.

İlk maçta HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jesus, Kasımpaşa önünde galibiyet arayacak.

Jesus'un, sakatlandığı için Avrupa maçlarında ismini UEFA listesine yazdırmadığı ve iyileşerek takımla birlikte çalışmaya başlayan Mert Hakan Yandaş'a bu lig maçında görev vermesi bekleniyor.

Sakatlıkları devam ettiği için son idmanlarda bireysel çalıştıkları belirtilen yeni transfer Joao Pedro, İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz ile Berisha'nın durumu da henüz netlik kazanmadı.

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