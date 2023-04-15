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Spor

Jorge Jesus, MKE Ankaragücü maçına 5 farklı isimle çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayan Fenerbahçe bir önceki hafta Fatih Karagümrük maçına çıktığı kadroya göre bu hafta 5 farklı isimle sahaya çıktı.

IHA15 Nisan 2023 Cumartesi 21:16 - Güncelleme:
Jorge Jesus, MKE Ankaragücü maçına 5 farklı isimle çıktı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bir önceki hafta oynanan Fatih Karagümrük maçına göre 5 farklı ismi MKE Ankaragücü karşısında sahaya sürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Bu maçta Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bir önceki hafta oynanan Fatih Karagümrük müsabakasına göre 5 farklı oyuncusunu sahaya sürdü. Sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Osayi -Samuel'e forma şansı tanıyan Jesus, sakatlığı bulunan kaleci Altay'ın yerine ise İrfan Can Eğribayat'ı kadroya aldı. Orta sahada ise Karagümrük maçında oynayan İrfan Can Kahveci, Willian Arao ve Emre Mor'un yerine Arda Güler, Miha Zajc ve Diego Rossi'ye görev verdi. Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü karşısındaki 11'i şu şekilde:

"İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Szalai, Alioski, Arda Güler, İsmail Yüksek, Zajc, Rossi, Serdar Dursun ve Valencia."

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