Jorge Jesus: Ne olursa olsun yarışı sürdüreceğiz

Jesus, oyuncularını Süper Lig şampiyonluğu için cesaretlendiriyor. Portekizli çalıştırıcı kupa zaferi sonrasında keyiflendi. Jesus, Süper Lig hedeflerinin de canlı olduğunu söyledi. İşte detaylar...

MORALLER YERİNE GELDİ

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi sonrasında yüzler düşmüştü. 10 kişilik rakibinden evinde 4 gol yiyen sarı-lacivertlilerde kulüpte dağınık bir ortam vardı. Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u eleyince moraller bir nebze de olsun yerine geldi. Dört Büyükler arasında kupada yoluna devam eden tek kulüp olan sarı-lacivertliler keyifli.

DİZGİNLERİ ELİNE ALDI

Başkan Ali Koç'tan desteği alan teknik direktör Jorge Jesus da dizginleri tamamen eline aldı. Portekizli çalıştırıcı öğrencileriyle bir toplantı yaptı.

"SAVAŞMAYA DEVAM EDİN"

Jorge Jesus öğrencileriyle yaptığı toplantıda şunları söyledi: "Kupada yolumuza devam ediyoruz. Süper Lig yarışının da içindeyiz. Galatasaray şu anda önümüzde ancak oynanacak 9 maç daha var. Ortada 27 puan var. Şampiyonluk yarışında sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sizler de elinizden geleni yapacaksınız. Herkes var gücüyle savaşmaya devam etsin. Bu sezon birçok zorluktan geçtiniz. İyi maçlarınız, kötü maçlarınız oldu. Ne olursa olsun yarışı sürdüreceğiz. Hepinize güvenim sonsuz"

ALAN 9 MAÇIN 5'İ DEPLASMANDA

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 9 maçı var. Bunların 5'ine dış sahada çıkacak. Karagümrük, Başakşehir, Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray ile deplasmanda oynayacak. İç sahada Ankaragücü, İstanbulspor, Trabzonspor ve Antalyaspor'u konuk edecek.

LİGİN EN GOLCÜSÜ

Sarı-lacivetliler ligde 25 maça çıktı. 63 defa rakip ağları sarstı. Galatasaray'ın 26 maçta 54 golü bulunuyor. Enner Valencia da 26 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor.