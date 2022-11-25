Jorge Jesus o ismi listeye ekledi! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe, bu sezon Aston Villa'dan Başakşehir'e kiralanan Bertrand Traore'yi transfer listesine ekledi. Sarı-Lacivertliler, kanatlarda ve forvette görev yapan Burkina Fasolu oyuncunun performansını takibe aldı. Yönetim, Traore için sezon sonunda hamle yapmayı planlıyor.

Yıldız futbolcu, sezon başında da Fenerbahçe'nin takip ettiği oyuncular arasındaydı. Ancak Emre Belözoğlu'nun teknik direktörü olduğu Başakşehir hızlı davranarak 27 yaşındaki futbolcuyu Aston Villa'dan 1 yıllığına kiraladı. Sarı-Lacivertliler, buna rağmen Burkina Fasolu yıldızdan vazgeçmiş değil.

Fenerbahçe'nin oyuncu izleme komitesi, Başakşehirli futbolcuyu yakından takip ediyor. Jorge Jesus'un da beğendiği Traore, bu sezon Başakşehir ile çıktığı 16 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncunun Başakşehir'de sergileyeceği performansa göre sezon sonunda harekete geçebilir. Traore, her iki kanadın yanı sıra forvette görev yapabiliyor. Yıldız futbolcunun Aston Villa ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek. Ancak İngiliz ekibi, kadroda düşünmediği ve vergilerle birlikte maaşı 4.2 milyon euroyu bulan oyuncuyu önümüzdeki yaz bonservisiyle göndermek istiyor.

Aston Villa, Lyon'da çok başarılı bir performans sergileyen Traore'yi 2020-21 sezonunun başında 18.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Başarılı oyuncu için İngiliz ekibinde işler iyi gitmedi. Özellikle peş peşe yaşadığı sakatlıklar, Traore'nin form tutmasının önüne geçti. Aston Villa şimdi Burkina Fasolu futbolcuyu aldığının çok daha altında bir bedelle göndermeye hazır.