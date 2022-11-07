Jorge Jesus: Rakibin kim olduğuna bakmıyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1-0 kazanılan Sivasspor karşılaşmasını değerlendirdi.

İşte Portekizli teknik adamın sözleri:

"ZOR AMA HAK EDİLMİŞ"

"Oyuncularımı tebrik ederim, taraftarları tebrik ederim. Taktik disipline bağlı kaldık. Zor bir maçtı, ilk yarı biz iyiydik. 10 kişi kaldık ama taktiksel dengeyi koruduk. Gol aradık. Penaltıdan gelen gol sonrası sonucu koruduk. Zor ama hak edilmiş bir galibiyet."

"FAULLERE ALIŞKINIZ"

"Rakip bizi durdurmak için çok faul yaptı ama bu bizim alışık olduğumuz bir durum."

"SADECE 3 PUANA BAKIYORUZ"

"3 puan ve liderliği koruduk. Henüz bir şey kazanmadık. Lideriz ve her maç final. Rakibin kim olduğuna bakmıyoruz. Sivasspor ya da Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Adana Demirspor... Biz sadece 3 puana bakıyoruz."