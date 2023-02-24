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Spor

Jorge Jesus rakiplerine şans tanımıyor! Avrupa'da dikkat çeken istatistik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Avrupa Ligi performansı dikkat çekti. Portekizli teknik adam daha önceden çalıştırdığı takımlarda son 16'da hiç elenmedi. İşte detaylar...

24 Şubat 2023 Cuma 18:09 - Güncelleme:
Jorge Jesus rakiplerine şans tanımıyor! Avrupa'da dikkat çeken istatistik
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu 14 puanla lider bitiren Fenerbahçe son 16 turuna kaldı. Sarı lacivertliler grubunu ilk sırada bitirdiği için seri başı oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşti.

İki takım arasındaki ilk maç 9 Mart'ta Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda, ikinci maç ise 16 Mart'ta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

JORGE JESUS'UN BÜYÜLEYEN İSTATİSTİĞİ

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'un Avrupa karnesi göz kamaştırıyor. Portekizli teknik direktörün daha önce çalıştırdığı takımlar Avrupa Ligi son 16 turunda elenmedi.

Opta verilerine göre daha önce Avrupa Ligi son 16 turunda Jorge Jesus'un çalıştırdığı takıma rakip olan Marsilya, PSG, Bordeaux, Tottenham ve Victoria Plzen elendi.

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