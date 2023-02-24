UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu 14 puanla lider bitiren Fenerbahçe son 16 turuna kaldı. Sarı lacivertliler grubunu ilk sırada bitirdiği için seri başı oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşti.

İki takım arasındaki ilk maç 9 Mart'ta Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda, ikinci maç ise 16 Mart'ta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

JORGE JESUS'UN BÜYÜLEYEN İSTATİSTİĞİ



Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'un Avrupa karnesi göz kamaştırıyor. Portekizli teknik direktörün daha önce çalıştırdığı takımlar Avrupa Ligi son 16 turunda elenmedi.

Opta verilerine göre daha önce Avrupa Ligi son 16 turunda Jorge Jesus'un çalıştırdığı takıma rakip olan Marsilya, PSG, Bordeaux, Tottenham ve Victoria Plzen elendi.