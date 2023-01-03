Jorge Jesus: Rossi'nin temiz golünü neden iptal ettiler?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-1 kazandıkları Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları:

"RAKİBİMİZ İYİ BİR TAKIM"

"Zor bir maç olacaktı. Bunun 2 sebebi vardı. Birincisi rakibimiz çok iyi takım. İlk golü buldukları zaman bizim için işler zorlaştı."

"BU ZEMİN UTANÇ VERİCİ"

"İkincisi bu zemin. Bu zemin utanç vericiydi. İki takım adına çok kötüydü. Kimse böyle bir zeminde futbol oynayamaz. İkinci yarıda takımım saha koşularına adapte oldu ve maçı çevirdi. 3-1'i de yakaladık. "

"3. GOLÜMÜZ NEDEN İPTAL EDİLDİ?"

"3. golümüzün neden iptal edildiğini anlayamadım. Batshuayi'nin faul yaptığı söylendi ama pozisyon temizdi. Rossi'nin golü iptal edildi. 3-1 olsaydı, o gol neden iptal edildi anlamadım, orada maç kopacaktı."

"SON DAKİKA İPTAL EDİLEN GOL DOĞRU"

"Rakibin 90+8'de attığı golde VAR'ın kararı çok iyi. Çünkü, rakip forvet golden önce Bright'ı bloke ediyor. Bu karar doğru bir karar. VAR'ı tebrik ediyorum. Rossi'nin temiz golünü neden iptal ettiler? Anlamadım."

"GALATASARAY MAÇI NORMAL BİR MAÇ"

"Galatasaray maçı, bizim için diğer maçlarla aynı. Normal bir maç! 3 puan değerinde. Ne daha az, ne daha çok puan. Tüm rakiplere saygı duyuyorum. Galatasaray'a saygı duyuyorum. Oynadığımız her maç 3 puan değerinde. Bu maça da normal maç gözüyle bakarım. Barcelona, Real Madrid ile de oynasak aynı düşüncede olurum. Çünkü, her maç 3 puan."

"VALENCIA DERBİDE OYNAYACAK"

"Valencia, Galatasaray maçında iyileşmiş olacak. Pedro'nun biraz daha zamana ihtiyacı var. Luan iyileşmeye yakın ama henüz hazır değil."