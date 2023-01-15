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Spor

Jorge Jesus: Sadece transfer yapmak için bir hamle yapmayacağız

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

15 Ocak 2023 Pazar 22:02 - Güncelleme:
Jorge Jesus: Sadece transfer yapmak için bir hamle yapmayacağız
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu ve transfer sorusuna yanıt verdi.

Bizim için önemli bir galibiyet. Zor olacağını biliyorduk. Harika oyuncuları var. Lazar Markovic'i 19 yaşında Benfica'ya transfer ettim. Sonra 40 milyon euroya Liverpool'a gitti. Maxim gibi uluslar arası oyuncuları var. 2-1'lik skorun adil olduğunu düşünüyorum.

Başkanımızdan, Samet Akaydın'ı transfer etmesini istedim. Samet Akaydın bugün gösterdiği performansla onu neden istediğimi herkese gösterdi. Adana Demirspor maçının ardından onu istemiştim, başkanımız da transfer etti. Galibiyette önemli bi rol oynadı. Defansif anlamda üst seviye bir oyuncu.

Altay Bayındır kurtarışlarla kazanmamıza yardım etti. Diego Rossi çok iyiydi. Enner Valencia iki gol attı, bir tane değerlendiremedi. Çok iyi bir iş çıkardı.

Önemli olan iyi oyuncuları elde tutmak. Takımımıza katkı sağlayacağına inandığımız oyuncular transfer pazarında olursa, alırız. Sadece transfer yapmak için bir hamle yapmayacağız.

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