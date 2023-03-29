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Spor

Jorge Jesus'a bir talip daha

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus'un sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Birçok takım ile adı anılan tecrübeli hocanın bir talibi daha çıktı. Herve Renard ile yollarını ayıran Suudi Arabistan'ın teknik direktörlük için Jorge Jesus'u düşündüğü iddia edildi.

29 Mart 2023 Çarşamba 14:34 - Güncelleme:
Jorge Jesus'a bir talip daha
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için yeni bir iddia gündeme geldi. Brezilya Milli Takımı'nın gündemine Carlo Ancelotti'yi almasının ardından Jesus geri planda kalırken; Portekizli teknik adama bu kez farklı bir ülke ilgi göstermeye başladı.

Suudi Arabistan Milli Takımı Herve Renard ile yollarını ayırma kararı aldı. Arap basınından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için flaş bir iddia geldi.

Arabistan Futbol Federasyonu, görevine son verdiği teknik direktör Herve Renard'ın yerine 3 aday belirledi. Habere göre Suudi Arabistan Milli Takımı için öncelikli aday Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus...

Al Riyadh'a göre; federasyonun Jesus dışında teknik direktörlük için 2 adayının daha olduğu belirtildi. Bunlar; Fransız Teknik adam Zinedine Zidane ve İtalyan çalıştırıcı Roberto Mancini.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus ile kısa süre için görüşme yapılabileceği belirtildi.

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