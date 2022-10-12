Jorge Jesus'a yeni sözleşme

Fenerbahçe, teknik direktörlük konusunda ezberleri bozan ve adeta bir futbol devrimine imza atan Jorge Jesus'u uzun yıllar takımda tutmak istiyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jesus'un Brezilya Milli Takımı için adının anılması yönetimin hemen kolları sıvamasına neden oldu. Fotomaç'ın haberine göre; yönetim, ocak ayında Jesus'un önüne üç yıllık cazip bir kontrat koyacak.
Ayrıca Portekizli hocanın istediği oyuncuların alınması için tüm imkanlar seferber edilerek. Bu doğrultuda astronomik bir bütçe oluşturulacak. 68 yaşındaki teknik adam futbolda tek yetkili olacak. Altyapı da Jesus'un kontrolüne girecek.
Jorge Jesus sezon başında birçok ismi Fenerbahçe'ye kazandırmıştı. Özellikle Brezilya ve Portekizli isimlere yoğunlaşan Fenerbahçe'nin gelecek sezon da bu plana uygun hareket etmesi bekleniyor.