İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2021 Cuma / 3 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4592
  • EURO
    10,0313
  • ALTIN
    487.473
  • BIST100
    1438.72
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jorge Jesus'dan Gedson Fernandes açıklaması
Spor

Jorge Jesus'dan Gedson Fernandes açıklaması

Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, yaz boyunca Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ancak transferi gerçekleşmeyen Gedson Fernandes hakkında konuştu.

10 Eylül 2021 Cuma 18:37 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 18:37
ABONE OL

Jesus, "Gedson'un Benfica'da gelişebilecek potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Joao Mario'nun yeri için Taarabt ile birlikte en büyük aday. Gelişen bir futbolcu olduğu için gitmesine izin vermedik." dedi.

"Ayrıca, Gedson da Benfica'da kalmak istedi." diyen Jesus, "Çünkü Galatasaray'da olduğu kadar çok oynayamasa da burada daha çok gelişeceğini, öğreneceğini biliyor." ifadelerini kullandı.

BU SEZON 8 MAÇTA 7 DAKİKA

2020/2021 sezonunun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Gedson, bu sezon başında Benfica'ya geri döndü.

Gedson, bu sezon 8 maçın sadece 1'inde 7 dakika süre aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.