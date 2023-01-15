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Spor

Jorge Jesus'tan Arda Güler açıklaması! ''Bize daha fazla yardımcı olacak''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus 2-1'lik Gaizantep FK galibiyetinin ardından Arda Güler ile alakalı sorulara cevap verdi.

15 Ocak 2023 Pazar 23:09 - Güncelleme:
Jorge Jesus'tan Arda Güler açıklaması! ''Bize daha fazla yardımcı olacak''
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Gaziantep FK maçından sonra basın toplantısında Arda Güler ile ilgili soruya cevap verdi.

Jorge Jesus, 18 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak "Arda Güler oyuna girdikten sonra 1 kişi fazla oynamamızın etkisiyle iyi oynadı. Onun pas kalitesinden faydalanmak istedik. O anlarda topu daha fazla tutabilmek, pas kalitesinden faydalanmak istedik. Normalde oynamadığı bir pozisyonda oynattım. Takımın iyi olmasına yardım etti. Benim için oyuna girenler arasında en iyisi Rossi'ydi." dedi.

Açıklamalarına devam eden Jorge Jesus "Arda da yavaş yavaş fiziksel durumunu daha iyi duruma getiriyor. Milli arada sakatlık yaşamıştı. O sakatlıktan sonra fiziksel kondisyonunu yavaş yavaş istenilen seviyeye çekiyor. Perşembe günü daha fazla süre alacağını umuyorum. İleride onun karakteristik özelliklerinden daha fazla faydalanacağız. Bize daha fazla yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

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