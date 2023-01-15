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Spor

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e Gaziantep FK maçında forma şansı doğdu. Teknik direktör Jorge Jesus'un, uzun süredir oynatmadığı Arda Güler'i İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda sahaya sürmesi bekleniyor.

15 Ocak 2023 Pazar 12:26 - Güncelleme:
Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertli ekipte, İrfan Can'ın haricinde sakatlığı bulunan Joao Pedro da bu maçta forma giyemeyecek.

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ARDA GÜLER'E FORMA ŞANSI

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda Arda Güler'e forma şansı doğacak. Gaziantep deplasmanında kritik bir 90 dakikaya çıkacak sarı lacivertli takımda, Arda Güler'in teknik direktör Jorge Jesus tarafından görevlendirilmesi bekleniyor.

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SONRADAN OYUNA GİRECEK

Son olarak Dünya Kupası arası öncesi Giresunspor maçında sadece 3 dakika süre alabilen 17 yaşındaki yıldızın, Gaziantep FK karşısında süre alacağı ifade edildi. İlk 11'de olmasa bile genç yeteneğin maçın ikinci yarısında süre alması planlanıyor.

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