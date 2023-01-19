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Spor

Jorge Jesus'tan Arda Güler sürprizi

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'de Arda Güler ilk 11'de yer aldı.

19 Ocak 2023 Perşembe 20:27 - Güncelleme:
Jorge Jesus'tan Arda Güler sürprizi
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de ilk 11 açıklandı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, takımın genç futbolcusu Arda Güler'e ilk 11'de şans verdi.

Jesus, ligdeki Gaziantep FK karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, Arda'nın kupada daha fazla süre alacağını söylemişti.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde;

İrfan Can; Osayi, Samet, Szalai, Lincoln; İsmail, Zajc; Rossi, Arda Güler, King; Valencia.

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 14 resmi maçta toplam 310 dakika süre aldı ve 3 gol, 1 asistle takımına katkıda bulundu.

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