Jorge Jesus'tan Arda Güler sürprizi!

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe'de ilk 11 belli oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, genç yıldız Arda Güler'e Kasımpaşa karşısında ilk 11'de forma verdi.

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa 11'i şu şekilde;

Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, İrfan Can, Zajc, Arda Güler, Batshuayi, Valencia.

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 15 resmi maçta forma giydi ve bu karşılaşmaların 4'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 375 dakika süre alan 17 yaşındaki genç yıldız, 3 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.