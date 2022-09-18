Jorge Jesus'tan Beşiktaş'a mesaj: Rakibin kim olduğunun bir önemi yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte Jesus'un sözleri...

"TAKIM GÜÇLÜ GÖRÜNTÜ SERGİLİYOR"

"Takımım her maç daha güçlü bir görüntü sergiliyor. Her maç hocalarının istedikleri fikirleri daha iyi uyguluyor. Bu da oynadığımız maçları kolaylaştırıyor hem ofansif hem defansif anlamda."

"DAHA İYİ OLABİLİR"

"Ligde 6 maç oynadık, 20 gol attık. Ofansif açıdan çok tehlikeli olduğumuzu gösteriyor. Ancak, hala çok daha iyi olabilir. Hala daha iyi seviyelere çıkabiliriz."

"KEYFİNİ ÇIKARACAĞIZ"

"Oyuncularımızı, taraftarımızı tebrik ediyorum. 5 gol sadece takımı değil taraftarı da mutlu etti. Her maçın bir hikayesi var. Bu galibiyetin keyfini çıkaracağız."

"3 GÜN SONRA BAŞLAYACAĞIZ"

"13 futbolcumuz milli takımlarına gidecek. 3 gün sonra çalışmalara yeniden başlayacağız."

"EN ÖNEMLİ ŞEY ŞAMPİYONLUK"

"Sezon bittiğinde Fenerbahçe şampiyon olursa rekorların bir anlamı var. En önemli şey benim için şampiyonluk. Bu istatistikler iyi gösterge. Bu takım çalışması. Kalecimiz İrfan hariç herkes ilk 11'de başladı. Biz 11 kişilik bir takım değiliz. Herkesten oluşan bir takım kurduk. Kaliteli bir takımız. Aile ortamımız var. Bu da işleri kolaylaştırıyor."

BEŞİKTAŞ DERBİSİ AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe için oynadığı rakibinin kim olduğunun bir önemi yok. Rakibimize saygı duyuyoruz ama biz oynadığımız her maçta kendi fikirlerimizi uygulamaya çalışıyoruz. Her maç böyle olacak, bir sonraki maç da..."