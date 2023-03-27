Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sport TV'ye hakkında çıkan Brezilya Milli Takımı iddiaları için konuştu.

"BREZİLYA'YI İSTEMEYEN VAR MI?"

Portekizli teknik adam, "Dünyada Brezilya'ya teknik direktörlük yapmak istemeyen herhangi bir teknik direktör var mı? Benimle kimse görüşmedi. Sözleşmem mayıs ayında bitiyor. Sonra ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"SEZON BİTİNCE KARAR VERECEĞİM"

Jesus, sözlerine, "Sezon bittiğinde harekete geçeceğim. Her zaman böyle yapıyorum. Hemen karar vermiyorum. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz." ifadeleriyle devam etti.

"REAL MADRID VE BARCELONA..."

Brezilya Milli Takımı için oldukça açık olduğunu kaydeden Jesus, "Brezilya Milli Takımı'na kim teknik direktörlük yapmak istemez ki? Belki Real Madrid'de ya da Barcelona'da çalışıyor olsam... Bir milli takımın başına geçmek için uygun muyum, çok az ama bir hipotez olabilir." dedi.

"SADECE ŞAMPİYON OLACAK TAKIMLAR"

Jesus, "Sadece şampiyonluk kazanabilecek takımları kabul ederim, kulüplerimi bu şekilde seçiyorum. Hiçbir şey kazanamayacağım bir kulüpte teknik direktörlük yapmam." şeklinde konuştu.

"MAYIS AYINDA GÖRECEĞİZ"

Brezilya Milli Takımı dışında Brezilya ile de adı geçen 68 yaşındaki teknik adam, "Kariyerimde her şey bir olasılık. Hiçbir şeyi bir kenara bırakamam. Aralarından seçim yapabileceğim birçok şey var ve mayıs ayında sözleşmem bittiğinde ne olacağını göreceğiz." dedi.

54 PUAN TOPLADI

Jorge Jesus yönetiminde ligde 24 maça çıkan Fenerbahçe, 54 puan topladı. Sarı-lacivertliler bir maç eksiğiyle ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan arkasında yer alıyor.