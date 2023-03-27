İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2023 Salı / 7 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0928
  • EURO
    20,5836
  • ALTIN
    1201.01
  • BIST100
    4997.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jorge Jesus'tan Brezilya açıklaması! ''Kim istemez?''
Spor

Jorge Jesus'tan Brezilya açıklaması! ''Kim istemez?''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hakkında çıkan iddialar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Brezilya Milli Takımı için de konuşan Jorge Jesus, 'Brezilya'ya teknik direktörlük yapmak istemeyen herhangi bir teknik direktör var mı?' dedi. İşte detaylar...

27 Mart 2023 Pazartesi 23:06 - Güncelleme:
Jorge Jesus'tan Brezilya açıklaması! ''Kim istemez?''
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sport TV'ye hakkında çıkan Brezilya Milli Takımı iddiaları için konuştu.

"BREZİLYA'YI İSTEMEYEN VAR MI?"

Portekizli teknik adam, "Dünyada Brezilya'ya teknik direktörlük yapmak istemeyen herhangi bir teknik direktör var mı? Benimle kimse görüşmedi. Sözleşmem mayıs ayında bitiyor. Sonra ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"SEZON BİTİNCE KARAR VERECEĞİM"

Jesus, sözlerine, "Sezon bittiğinde harekete geçeceğim. Her zaman böyle yapıyorum. Hemen karar vermiyorum. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz." ifadeleriyle devam etti.

"REAL MADRID VE BARCELONA..."

Brezilya Milli Takımı için oldukça açık olduğunu kaydeden Jesus, "Brezilya Milli Takımı'na kim teknik direktörlük yapmak istemez ki? Belki Real Madrid'de ya da Barcelona'da çalışıyor olsam... Bir milli takımın başına geçmek için uygun muyum, çok az ama bir hipotez olabilir." dedi.

"SADECE ŞAMPİYON OLACAK TAKIMLAR"

Jesus, "Sadece şampiyonluk kazanabilecek takımları kabul ederim, kulüplerimi bu şekilde seçiyorum. Hiçbir şey kazanamayacağım bir kulüpte teknik direktörlük yapmam." şeklinde konuştu.

"MAYIS AYINDA GÖRECEĞİZ"

Brezilya Milli Takımı dışında Brezilya ile de adı geçen 68 yaşındaki teknik adam, "Kariyerimde her şey bir olasılık. Hiçbir şeyi bir kenara bırakamam. Aralarından seçim yapabileceğim birçok şey var ve mayıs ayında sözleşmem bittiğinde ne olacağını göreceğiz." dedi.

54 PUAN TOPLADI

Jorge Jesus yönetiminde ligde 24 maça çıkan Fenerbahçe, 54 puan topladı. Sarı-lacivertliler bir maç eksiğiyle ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan arkasında yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.