Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla karşılaşmasının ardından konuştu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri:

"İYİ BİR MAÇ ÇIKARDIK AMA..."

"Takımımın göstermiş olduğu performanstan ötürü oyuncularımla gurur duyuyorum. İyi bir maç çıkardık ama turu geçemedik. Sevilla'daki dezavantajlı skoru tersine çeviremedik. Bugün gösterdiğimiz performans, Avrupa Ligi'nin üst seviye takımlarının gösterdiği bir performanstı. Güçlü ve iyi bir takıma karşı oynadık. Üzgünüz. Futbolun bütün kalitesini sahaya yansıttık ama maç istediğimiz gibi gitmedi, tur atlayamadık."

"SAHAYA ATILAN MADDELER RİTMİMİZİ BOZDU"

"Taraftarların sahaya atmış olduğu maddelerden ötürü ritmimizin bozulduğu bir gerçek. Aslında Sevillalı oyuncular da bunu istiyordu. Mümkün olduğu kadar tempomuzu durdurmak istiyorlardı. Bunun için maç boyu ellerinden geleni yaptılar. Taraftarlarımız da bu nedenle gerildiler elbette. Onların yapmış olduğu şey, Sevilla'ya yardım etti. Sevilla, 'anti-futbol' oynuyordu zaten. Oyunu durdurmaya çalışıyorlardı. O dakikada hiçbir şey yapmalarına gerek kalmadı. Bizim taraftarlarımızın attığı maddeler nedeniyle oyun durdu ve Sevilla'nın istediği oldu."

"EN İYİ MAÇIMIZI OYNADIK"

"Bu sene en iyi maçımızı oynadık. Ofansif anlamda çok dinamiktik. Çok pozisyona girdik. Takım sahada hem toplu hem topsuz neler yapması gerektiğini biliyordu. Sevilla'nın girdiği 1 tane bile pozisyon yoktu. Sadece duran toptan bir tehlikeleri vardı. Bugün 15 şutumuz vardı. Yüzde 65 topa sahip olduk. Güçlü bir oyun sergiledik. Biz turu bugün değil, Sevilla'da kaybettik. İki maçta da pozisyonları gole çeviremedik. Farkı yaratan bu oldu. İki maça da bakınca üstün olan taraf bizdik."

"4 DEVRENİN 3'ÜNDE BİZ İYİ OYNADIK"

"İlk oynadığımız maçta ilk yarıda üstün olan taraf bizdik, ikinci yarıda üstün olan onlardı. Bu sebeple 2 gol attılar. Bugün içinse Sampaoli'nin sözlerine katılmıyorum. 2 yarıda da üstün olan taraf bizdik. İlk yarıda onlardan çok çok daha fazla üstündük. İkinci yarıda, ilk yarıdaki kadar olmasa da yine onlardan daha iyi olan taraf bizdik. Şutları bile yok, pozisyonları yok. İstatistiklere bakmak bile yeterli. Biz 15 şut atmışız, Sevilla 3. Yüzde 65 topa sahip olmuşuz. Kimin daha iyi olduğu belli. Bugün pozisyonlara giren bizdik. Sampaoli'yi de anlıyorum. 4 yarı boyunca Sevilla kötüydü diyemez, çünkü Sevilla'nın hocası kendisi. Bana göre, 4 devrenin 3'ünde biz iyiydik ama turu atlayan Sevilla oldu."

"ÇALIŞTIĞIM EN İYİ BAŞKAN"

"Maçtan sonra Ali Koç Başkan'a gösterilen tepkileri anlamamıştım ama eğer 'istifa' diye bir tepki olduysa, bu haksız bir tepkidir! Fenerbahçe'nin çok iyi bir başkanı var. 35 yıldır teknik direktörlük yapıyorum, çok fazla başkanla çalıştım. Ali Koç çok iyi bir başkan. Bence Fenerbahçeliler'in tanrıya şükretmesi lazım, böyle bir başkanları olduğu için. Ali Koç, Fenerbahçe için her zaman, her şeyi yapıyor. Son yıllarda bu takım kupa kazanamadı evet ama baş sorumlu başkan değildi. Baş sorumlu, teknik direktör ve oyunculardır. Ali Koç, Fenerbahçe için her şeyini veriyor. Ben 8 aydır buradayım. Şunu söyleyebilirim; bugüne kadar çalıştığım en iyi başkan Ali Koç."

"BÜYÜK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

"Şansın biraz yanında olması lazım tabii. Fenerbahçe, birkaç senedir kupa kazanamıyor; taraftarları anlıyorum ama taraftarların da durumu anlaması gerekiyor. Bu takım, bugüne kadar 3 kulvarda da yoluna devam ediyordu. Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalimiz yoktu, çok güçlü takımlar vardı ama son 16'ya kalmayı hak ettik. Çeyrek finale kalmayı da hak etmiştik aslında. Bizim büyük hedefimiz, şampiyon olmak. Zirveyi yeniden alabileceğimize inanıyoruz. Ancak, bu ligin sportif anlamda bir gerçekliği yok saha içerisinde. Ligi kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum. Maçlar sahada kazanılmalı."

"PLAY-OFF GEREKİYOR"

"Bana göre ilk 4 takım playoff oynaması gerekiyordu. Bu benim fikrim. Maçların masa başında değil, sahada kazanılması gerekiyor. Ülkenin yaşadığı trajedi, futbolun önünde. Biz tekrardan zirve için elimizden geleni yapacağız. Türkiye Kupası'nı da hedefliyoruz."

"MAÇLAR SAHADA KAZANILMIYOR"

"Bizim Türkiye'de iki tane devam ettiğimiz yarış var. Hala inanıyoruz şampiyonluğa. Kupada da final oynayacağımıza ve kazanacağımıza inanıyoruz. Bu ligin sportif gerçekliği yok. Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum."