İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2023 Perşembe / 3 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8771
  • EURO
    20,0821
  • ALTIN
    1112.41
  • BIST100
    5071.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jorge Jesus'tan futbolculara uyarı: ''Benim için ideal 11 yok''
Spor

Jorge Jesus'tan futbolculara uyarı: ''Benim için ideal 11 yok''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımla yaptığı toplantıda sarı lacivertli futbolculara uyarılarda bulundu.

Fanatik23 Şubat 2023 Perşembe 09:29 - Güncelleme:
Jorge Jesus'tan futbolculara uyarı: ''Benim için ideal 11 yok''
ABONE OL

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, takımla yaptığı toplantıda forma adaletinin şaşmayacağını ve hak edenin oynayacağını söyledi.

Tecrübeli teknik adam "Uzun bir aradan sonra tam kadroya yakın bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Cezalı Batshuayi dışında eksiğimiz yok. Takım içinde rekabet artık daha da yüksek. Forma giymek isteyen, bunu hak ettiğini göstermeli. Benim için ideal 11 olmadığını en iyi siz biliyorsunuz. Konyaspor maçıyla birlikte lig adeta yeniden başlayacak. Zirve takibi için kazanmaktan başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, 25 Şubat Cumartesi günü evinde oynayacağı Konyaspor maçıyla birlikte lige geri dönecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.