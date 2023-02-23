Jorge Jesus'tan futbolculara uyarı: ''Benim için ideal 11 yok''

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, takımla yaptığı toplantıda forma adaletinin şaşmayacağını ve hak edenin oynayacağını söyledi.

Tecrübeli teknik adam "Uzun bir aradan sonra tam kadroya yakın bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Cezalı Batshuayi dışında eksiğimiz yok. Takım içinde rekabet artık daha da yüksek. Forma giymek isteyen, bunu hak ettiğini göstermeli. Benim için ideal 11 olmadığını en iyi siz biliyorsunuz. Konyaspor maçıyla birlikte lig adeta yeniden başlayacak. Zirve takibi için kazanmaktan başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, 25 Şubat Cumartesi günü evinde oynayacağı Konyaspor maçıyla birlikte lige geri dönecek.